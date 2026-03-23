Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce'den Osimhen ve Lang açıklaması Açıklaması

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Noa Lang'ın sağ el parmağında ciddi yaralanma olduğu, Victor Osimhen'in ise başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklandı.

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener İnce, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında ilk olarak Noa Lang'ın durumuna değindi.

Hollandalı futbolcunun sağ el birinci parmağında ciddi yaralanmasının olduğunu dile getiren İnce, şunları söyledi:

"Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, yapılacak değerlendirmeler sonrasında şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz."

Yener İnce, bugün operasyon geçiren Victor Osimhen'in ameliyatının başarılı olduğunu söyleyerek, "Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

Bu sezon 29 gole katkı yapan yıldız ismimiz kadrodan çıktı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Kalbinden bıçaklanan genç müzisyen hayata veda etti

İzmir'de kanlı gece! Önünü kesip kalbinden bıçakladılar