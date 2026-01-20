Yener İnce: "Singo sakat alınmadı, kronik sakat değil"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun, sakat alınmadığını ve kronik sakat olmadığını söyledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray yarın saat 20.45'te evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile oynayacak. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, antrenmanda sakatlığı bulunan futbolcuların durumuyla ilgili basın mensuplarına bilgilendirme yaptı. Arda Ünyay'ın çok ciddi bir şeyi olmadığını söyleyen İnce, "Arka adalesinde hafif bir sakatlığı var. Kısa zamanda dönecek" diye konuştu. Gabriel Sara'nın antrenmanda bir pozisyon sonrasında sol dış yan bağında bir yırtık oluştuğunu ifade eden Yener ince, "Dış yan bağı yırtığı, uzun süreli bir sakatlık. Biz elimizde bu bağ sakatlıklarıyla ilgili imkanlar var. Buralarda teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Sara'yı idmanda deneyeceğiz. Riski çok düşük miktarda olacak. Ağrıyı tolere edebilirse oynatacağız. Hem iyileştireceğiz hem de oyuncudan faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

"Singo, kronik sakat değil"

Wilfried Singo'nun kronik sakat olmadığını vurgulayan İnce, "Bütün MR tetkikleri ortada. Büyük bir yalan. İlk sakatlığı, kas sakatlığı. Normalde aynı kas sakatlığından Lemina, Victor da oldu. Onlar da o sürelerde döndü. Singo'nun ikinci sakatlığının, ilk sakatlığıyla hiçbir ilgisi yok. Şimdi yaşadığımız sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda. Bunu da ilk gün açıkladık. Tip3 C dedim. İşin içine tendon girdiği zaman riski alabilirsiniz, oynatabilirsiniz ama daha büyük risk almış oluyorsunuz. Dünyada el verdiği bir yöntem varsa, biz onu bulur, oyuncuyu oynatırız. Singo, idmana da çıkacak. Büyük sprint anında oyuncunun 90 dakikalık maçta riski çok fazla. Yerinde Davinson Sanchez gibi sağlıklı bir oyuncu oynuyor. Neden risk alalım? Bu sakatlık risk almamızı en zorlaştıran bir sakatlık. Tendon sakatlığı olarak kabul edin. O yüzden de risk almamaya çalışıyoruz. Singo sakat alınmadı. Oyuncunun ilk sakatlığıyla, ikinci sakatlığı arasında fark var. Yeri bile aynı yer değil. Bu oyuncu 37-38 km gibi yüksek hıza çıkıyor. Bu hızdayken bir şey yaşamamız gerekiyor. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Gün gün gidiyoruz. Gayet iyi durumda. Önümüzdeki 8-10 gün içerisinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine bakarak belki o zaman işimiz daha rahat olur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL