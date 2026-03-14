Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık Seçiminde Aykutalp Derkan Yeniden Başkan Seçildi
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Seçim Divan Kurulu Başkanlığını Ekmel Ünlüsan üstlenirken, Sedat Bozanoğlu da seçim divanı başkan vekili oldu. İki adayın yarıştığı seçimde 10 sandıkta oy kullanılırken, bin 83 divan üyesi oy kullandı. Kullanılan oyların 554'ünü alan Aykutalp Derkan, yeniden Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı seçildi. Diğer başkan adayı Cengiz Ergani ise 528 oy aldı.
Divan Kurulu heyeti şu şekilde oluştu:
BAŞKAN:
Aykutalp Derkan
BAŞKAN YARDIMCILARI:
Sonay Kale
Yalçın Kaya
YAZMANLAR:
Ali Tüzmen
Ayşe Esra Arslan