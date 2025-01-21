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Galatasaray Dinamo Kiev'i yenerse çuvalla parayı kasasına koyacak

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UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında, Galatasaray'ın bugün Dinamo Kiev'i yenmesi durumunda bir üst tura çıkacak ilk 8 takımda yer alma şansı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip finalde ise dev bir gelir elde edebilir. Galatasaray, bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında, 24 takımlı puan cetvelinde, 6. sırada bulunan Galatasaray, bugün Dinamo Kiev'i mağlup ederse, doğrudan bir üst tura çıkacak ilk 8 takımda yer alma yolunda büyük bir avantaj elde edecek.

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Play-off'ta yer alacak 9-16. sıradaki takımlar arasında bulunmayı şimdiden garantileyen Aslan, bugün oynayacağı rakibi Dinamo Kiev ise, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı ve 6 karşılaşmada sadece bir gol atabildi.

UEFA'dan 4 milyon 300 bin euro katılım hakkı elde eden Galatasaray, üç galibiyetten 1 milyon 350 bin euro, üç beraberlikten de 450 bin euroyu şimdiden kazandı. Cim-Bom ayrıca ligde 9-16. sırada yer almayı garantileyerek 300 bin euroyu da şimdiden cebine koydu. Ancak bu 1 ile 8. sıra arasında olursa, 600 bin euroya yükselecek.

Sarı-kırmızılılar, konumuna göre ayrıca sıralamadaki yeri 75 bin euro ile çarpılacak. Ekibimiz son 16 turuna kalırsa 1 milyon 750 bin euronun daha sahibi olacak. Final 7 milyon euro, şampiyonluk da 6 milyon euro daha getirecek.

Galatasaray Dinamo Kiev'i yenerse çuvalla parayı kasasına koyacak
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

24 takım değil 36 takım var fenr 21. bjk 28. sırada.

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

O ZAMAN İNŞALLAH YENİLİR FRANSIZLAR..........

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