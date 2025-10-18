Galatasaray, Deplasmanda İlk Golü Başakşehir Maçında Yedi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk oldu ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak bu sezon deplasmanda ilk kez gol yedi.
Galatasaray, Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez gol yedi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanırken, bu sezon deplasmanda kalesinde ilk kez gol gördü. Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde turuncu-lacivertlilerle oynadığı maç öncesinde dış sahada çıktığı Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor maçlarını gol yemeden tamamlamıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor