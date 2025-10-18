Galatasaray, Deplasmanda İlk Golü Başakşehir Maçında Yedi

Galatasaray, Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez gol yedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanırken, bu sezon deplasmanda kalesinde ilk kez gol gördü. Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde turuncu-lacivertlilerle oynadığı maç öncesinde dış sahada çıktığı Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor maçlarını gol yemeden tamamlamıştı. - İSTANBUL