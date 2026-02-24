Haberler

Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar

Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Victor Osimhen'in forma giyemediği maçlarda puan kaybeden Galatasaray'da teknik heyet, bundan sonra ağır sakatlığı olmadığı sürece Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i dinlendirmeme kararı aldı.

  • Galatasaray, Victor Osimhen'in oynamadığı 5 maçta galibiyet alamadı.
  • Victor Osimhen, ağır sakatlık yaşamadığı sürece her maçta ilk 11'de olacak.
  • Galatasaray, Osimhen'in forma giymediği müsabakalarda puan kaybetti.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk,Juventus maçını düşünerek TÜMOSAN Konyaspor maçında rotasyon yapmış ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Victor Osimhen'in forma giymediği müsabakalarda puan kaybeden Galatasaray'da teknik heyet yeni bir karar aldı.

OSIMHEN SAKATLANMADIĞI SÜRECE ilk 11'DE

Buna doğrultuda Osimhen, ağır bir sakatlık yaşamadığı sürece her maçta ilk 11'de olacak. Okan Buruk ve yardımcılarının Juventus maçı ile birlikte yıldız ismin ismini en başta 11 tahtasına yazacağı belirtildi.

OYNAMADIĞI TÜM MAÇLARDA HÜSRAN

Galatasaray, bu sezon Nijeryalı yıldızın oynamadığı 5 maçta da galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union SG'ye de 1-0 yenildi. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Cimbom, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak TÜMOSAN Konyaspor'a da 2-0 yenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulaşık makinesi tableti kadının gözüne patladı, kör olma korkusu yaşadı

Sadece bulaşık yıkayacaktı! Az kalsın gözünden oluyordu
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku
Bulaşık makinesi tableti kadının gözüne patladı, kör olma korkusu yaşadı

Sadece bulaşık yıkayacaktı! Az kalsın gözünden oluyordu
Ünlü sunucudan rekor ödül: Kayıp annesini bulana 1 milyon dolar verecek

Ünlü sunucu kaçırılan annesinin yerini bildirene servet bağışlayacak
Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda

Maaş bütçeleri 8 milyon Euro: Yendikleri takımlar paha biçilemez