Galatasaray'dan üst üste 14. kez kazandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

ÜST ÜSTE 14. KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve üst üste 14 kez kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP ALANYASPOR

Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 18 puanla ligde lider olarak konumlanıyor.