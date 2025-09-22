Galatasaray'dan üst üste 14. kez kazandı
0:00/0:00
Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 14. kez kazandı ve yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
ÜST ÜSTE 14. KEZ KAZANDI
Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve üst üste 14 kez kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP ALANYASPOR
Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 18 puanla ligde lider olarak konumlanıyor.