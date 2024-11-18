Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılar
Transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay ve 3 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.
Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için bordo-mavililere takas artı para önerisi yaptığı öne sürüldü.
KEREM DEMİRBAY'I DA VERECEKLER
Galatasaray'ın Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay takası ile birlikte 3 milyon euro teklif edeceği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesinin yolu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kerem Demirbay'dan geçiyor.
Milliyet'in haberine göre, Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın ayrılmasına izin verirse ve Kerem Demirbay, Trabzonspor'da formayı giymeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek.