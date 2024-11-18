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Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılar

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Transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay ve 3 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için bordo-mavililere takas artı para önerisi yaptığı öne sürüldü.

KEREM DEMİRBAY'I DA VERECEKLER

Galatasaray'ın Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay takası ile birlikte 3 milyon euro teklif edeceği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesinin yolu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kerem Demirbay'dan geçiyor.

Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılarEren Elmalı

Milliyet'in haberine göre, Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın ayrılmasına izin verirse ve Kerem Demirbay, Trabzonspor'da formayı giymeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek.

Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılarKerem Demirbay

Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJon snow:

Hayır değmez saçmalama Galatasaray

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET EMİN BİRGÜL:

yanlış bi karar olur bence.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
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