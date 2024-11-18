Galatasaray'dan Trabzonspor'a sürpriz teklif: Yıldız futbolcu için gözü kararttılar

Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için bordo-mavililere takas artı para önerisi yaptığı öne sürüldü.

KEREM DEMİRBAY'I DA VERECEKLER

Galatasaray'ın Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay takası ile birlikte 3 milyon euro teklif edeceği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesinin yolu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kerem Demirbay'dan geçiyor.

Eren Elmalı

Milliyet'in haberine göre, Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın ayrılmasına izin verirse ve Kerem Demirbay, Trabzonspor'da formayı giymeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek.

Kerem Demirbay