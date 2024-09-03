Galatasaray'dan tarifeli uçakla ayrılmıştı! işte Leo Dubois'in yeni takımı

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Leo Dubois'in yeni takımı belli oluyor. Sarı-kırmızılı takım, kadrosunda düşünmediğiDubois'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

EYÜPSPOR'A GİDİYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Dubois'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız sağ bek ile anlaşma aşamasına gelen İstanbul ekibinin son detayları görüştüğü belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Hem sağ bek hem de sol bek oynaya bilen 29 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında Lyon'dan Galatasaray'a 2.5 milyon euroya transfer olmuştu. Geçen sezonu RAMS Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Leo Dubois, sarı kırmızılı formayı 31 kez terletirken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da Leo Dubois, maç kadrosunda yer almış ve takımla birlikte Adana'ya gitmişti. Dubois'in, maç günü sözleşmesinin feshedilmesi gündem olmuştu. Bu duyurunun ardından tarifeli uçakla İstanbul'a dönme kararı alan 29 yaşındaki futbolcu, maçı beklemeden Adana'dan ayrılmıştı. Fransız yıldız, takım eşofmanıyla havalimanında tarifeli uçak sırasında görüntülenmişti.