Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

AVRUPA'DA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanamadı ve 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 karşılaşmada aldığı sonuçlar şu şekilde;

AZ Alkmaar 1-1 AZ Galatasaray (Grup etabı)

Malmö 2-2 Galatasaray

Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev

Ajax 2-1 Galatasaray

AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray

RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA

Galatasaray, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, ligde Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar ise rövanşa kadar başka bir karşılaşma oynamayacak.