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Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların Avrupa'daki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Cimbom, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

AVRUPA'DA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanamadı ve 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 karşılaşmada aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • AZ Alkmaar 1-1 AZ Galatasaray (Grup etabı)
  • Malmö 2-2 Galatasaray
  • Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev
  • Ajax 2-1 Galatasaray
  • AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray

Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor

RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA

Galatasaray, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, ligde Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar ise rövanşa kadar başka bir karşılaşma oynamayacak.

Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Çünkü orada Türk hakemler yok. Cevap gayet basit.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Berkan la defans yaparsan Avrupa da kazanamazsın zaten, bunu kuşlar bile bilir hahahahahaha ;) ;)

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

sizi taklacıların tiyattosu burada geçmedi gerçek arena burasi ..fenerbahçe kalitesini gösterdi ..size ne oldu hahhhahha 4 tane böyle koyarlar

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