Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'ın ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında İtalya'daki temasları sürerken, forvet hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Udinese forması giyen İngiliz santrfor Keinan Davis için nabız yokladığı öne sürüldü.

Dİ MARZIO DUYURDU: NABIZ YOKLADILAR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, İtalya'da bulunan Galatasaraylı yöneticiler, 27 yaşındaki Keinan Davis'in durumu hakkında Udinese cephesiyle görüşerek bilgi aldı. Sarı-kırmızılıların, forvet takviyesi planı doğrultusunda Davis'i transfer listesine eklediği belirtildi.

UDINESE'DE VAZGEÇİLMEZLER ARASINA GİRDİ

Haberde, Keinan Davis'in Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic'in vazgeçilmezleri arasına girdiği vurgulandı. Galatasaray'ın da bu nedenle transfer şartlarını ve oyuncunun durumunu sorduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Kulübü Udinese ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Keinan Davis'in, bu sezon 21 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı verdiği ifade edildi.