Galatasaray'dan Sözleşme Uzatma Hamlesi

Galatasaray'dan Sözleşme Uzatma Hamlesi
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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini ise 2028 yılına kadar uzattığını TFF'ye bildirdi. İki oyuncu da takıma önemli katkılarda bulundu.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, iç transferde Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini 2027, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini ise 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

2022-2023 sezonu başından itibaren sarı-kırmızılı formayı giyen Abdülkerim, geçtiğimiz sezon 49 maçta görev yaparken 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Kaan ise 43 maça çıkarken, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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