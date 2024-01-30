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Galatasaray'dan sol beke Tangocu! Messi'nin can ciğer dostu geliyor

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Galatasaray, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Fenerbahçe ile kafa kafaya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sol bek için aradığı ismi buldu. Sarı-kırmızılılar, Lyon forması giyen Arjantinli Tagliafico'yu renklerine bağlamak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fransız basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Tagliafico'nun transferi için Lyon ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Arjantinli sol bekin piyasa değeri ise 8 milyon euro.

Galatasaray'dan sol beke Tangocu! Messi'nin can ciğer dostu geliyorMessi-Tagliafico

1 KEZ GOL KATKISI VERDİ

Tagliafico bu sezon Lyon formasıyla 17 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Lyon Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

MoonShine:

Artık potansiyal li genç oyuncular alıp parlatıp satan bir kulup olma zamanı gelmedi mi?

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