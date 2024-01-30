Galatasaray'dan sol beke Tangocu! Messi'nin can ciğer dostu geliyor
Galatasaray, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Fenerbahçe ile kafa kafaya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sol bek için aradığı ismi buldu. Sarı-kırmızılılar, Lyon forması giyen Arjantinli Tagliafico'yu renklerine bağlamak istiyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fransız basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Tagliafico'nun transferi için Lyon ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Arjantinli sol bekin piyasa değeri ise 8 milyon euro.
1 KEZ GOL KATKISI VERDİ
Tagliafico bu sezon Lyon formasıyla 17 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.