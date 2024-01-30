Galatasaray'dan sol beke Tangocu! Messi'nin can ciğer dostu geliyor

Fenerbahçe ile kafa kafaya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sol bek için aradığı ismi buldu. Sarı-kırmızılılar, Lyon forması giyen Arjantinli Tagliafico'yu renklerine bağlamak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fransız basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Tagliafico'nun transferi için Lyon ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Arjantinli sol bekin piyasa değeri ise 8 milyon euro.

Messi-Tagliafico

1 KEZ GOL KATKISI VERDİ

Tagliafico bu sezon Lyon formasıyla 17 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.