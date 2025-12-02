Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe- Galatasaray derbisindeki hakem kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

HAKEM KARARLARI HAKKINDA GÖRÜŞME

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne saat 14.30 sularında gelen Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan Fenerbahçe karşılaşmasındaki hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Görüşmede, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun Fenerbahçe- Galatasaray derbisindeki hakem kararları ile ilgili eleştirilerini dile getirdiği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN ''SKANDAL'' SÖZLERİYLE PAYLAŞIM

Bu görüşmenin ardından Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadelerini kullanarak Yasin Kol'un derbide verdiği kararları videolu olarak paylaştı. Bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi.