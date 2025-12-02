Haberler

Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım Haber Videosunu İzle
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından karşılaşmanın hakemi Yasin Kol için sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı camia yaptığı paylaşımda, Yasin Kol'un derbide verdiği kararların videosuna yer vererek "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe- Galatasaray derbisindeki hakem kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

HAKEM KARARLARI HAKKINDA GÖRÜŞME

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne saat 14.30 sularında gelen Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan Fenerbahçe karşılaşmasındaki hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Görüşmede, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun Fenerbahçe- Galatasaray derbisindeki hakem kararları ile ilgili eleştirilerini dile getirdiği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN ''SKANDAL'' SÖZLERİYLE PAYLAŞIM

Bu görüşmenin ardından Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadelerini kullanarak Yasin Kol'un derbide verdiği kararları videolu olarak paylaştı. Bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete kötü haber
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.