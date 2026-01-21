Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
Galatasaray, Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai için teklifte bulundu. Galatasaray'ın, Oulai için Trabzonspor'a 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu'yu teklif ettiği bildirildi. Ancak Trabzonspor yönetiminin bu teklifi hemen reddettiği ve genç oyuncuyu en az iki sezon daha kadroda tutmayı planladığı belirtildi.
- Galatasaray, Christ Oulai için Trabzonspor'a 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu'yu teklif etti.
- Trabzonspor, Oulai'yi en az iki sezon daha kadroda tutup en az 50 milyon Euro bedelle satmayı planlıyor.
- Christ Oulai, bu sezon Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 10 maça çıkıp 2 gol ve 3 asist yaptı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Trabzonspor'da performansıyla göz kamaştıran Christ Oulai için harekete geçti.
OULAI İÇİN TEKLİF YAPILDI
HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Christ Oulai için Trabzonspor'a 20 milyon Euro + Ahmed Kutucu'yu teklif etti. Trabzonspor yönetiminin bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.
SATIŞA SICAK BAKILMIYOR
Haberde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç oyuncusunu şu an için takımdan göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Ayrıca, Avrupa'dan da bir çok takımın radarında olan Oulai'yi en az iki sezon daha kadroda tutup en az 50 milyon euro bedelle takımdan göndermeyi istediği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bordo-mavililerle 2030 yılına dek sözleşmesi olan Oulai bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıktı. Genç oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.