Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Trabzonspor'da performansıyla göz kamaştıran Christ Oulai için harekete geçti.

OULAI İÇİN TEKLİF YAPILDI

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Christ Oulai için Trabzonspor'a 20 milyon Euro + Ahmed Kutucu'yu teklif etti. Trabzonspor yönetiminin bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.

SATIŞA SICAK BAKILMIYOR

Haberde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç oyuncusunu şu an için takımdan göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Ayrıca, Avrupa'dan da bir çok takımın radarında olan Oulai'yi en az iki sezon daha kadroda tutup en az 50 milyon euro bedelle takımdan göndermeyi istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bordo-mavililerle 2030 yılına dek sözleşmesi olan Oulai bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıktı. Genç oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.