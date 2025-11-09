Haberler

Galatasaray'dan Osimhen kararı: 150 milyon euroyu getiren onu alır

Güncelleme:
Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen ile ilgili olarak ortaya atılan yeni iddia büyük ses getirdi. UEFA'nın Osimhen'i yakın markaja aldığı ve kendisiyle ilgili belgesel hazırlığında olduğu ifade edilirken bu gelişmelerin yıldız oyuncunun transferinin önünü açacağı ve Galatasaray yönetiminin 150 milyon euro getiren kulübe Osimhen'i satma kararı aldığı öne sürüldü.

  • Galatasaray, Victor Osimhen için 150 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
  • UEFA, Victor Osimhen'in futbol kariyerini konu alan bir belgesel hazırlıyor.

Galatasaray'ın son dönemdeki en dikkat çeken isimlerinden biri olan Victor Osimhen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İbrahim Seten, UEFA'nın Nijeryalı yıldızı mercek altına aldığını ve onun futbol kariyerini konu alan özel bir belgesel hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Seten'in paylaşımına göre UEFA, Osimhen'in hem Avrupa futboluna yaptığı etkiyi hem de Afrika'dan zirveye uzanan hikayesini ekrana taşımayı planlıyor.

TRANSFERİN ÖNÜNÜ AÇACAK GELİŞME

UEFA'nın bu ilgisinin sadece bir belgeselle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda Osimhen'in Avrupa'daki büyük kulüplerin radarına girmesini hızlandıracağı ifade edildi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

İbrahim Seten, bu durumun transfer piyasasında büyük yankı uyandırabileceğini ve Galatasaray'ın da hazırlıklı olduğunu belirtti. İddiaya göre, sarı-kırmızılı yönetim Osimhen için 150 milyon euro getiren kulübe "evet" deme kararı aldı.

Erdem Aksoy
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Siz hayatınızda futbolcu görmemişsiniz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail TAŞ:

İngilizler için bu para çerez parası. Ben olsam satmam. Adam harikalar yaratıyor bütün neredeyse dünya konuşuyor. Rakip takım taraftarları bile beğeniyor. Azıcık yöneticiler paraları savurmasınlar. Osimhen bence kalmalı. Sonrası pişmanlıktır. Bir son pişmanlık bir de son şişmanlık fayda etmez..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
