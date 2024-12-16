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Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım

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Galatasaray, son dakika golüyle 4-3 kazandığı Trabzonspor karşılaşmasının maç sonucu paylaşımını Trabzonspor'un 3. golüne göndermede bulunarak "İyiler sonunda mutlaka kazanır" notuyla paylaştı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

Galatasaray, son dakika golüyle 4-3 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililere çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

"İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR"

Trabzonspor'un maçtaki 3. golüne göndermede bulunan Galatasaray, maç sonucu paylaşımında "İyiler sonunda mutlaka kazanır" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, kısa sürede viral oldu ve Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan maçın bile önüne geçen paylaşım

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Concon şansı ulan yemin bunlar kadar ballisi yok kesin muska yapmış bunlardan herşey beklenir

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Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Kuşlar zorlanma var mı zorlanma? Yapı diyin yapı ahssbcscxsgcsd

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMGk:

Kayserispor maçın da Kostiç efendiye verilen uyduruk penaltı Fenerlileri iyice şımarttı.. MHK bizim havasında geziyorlar

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıSer_hat:

Ben tv den gördüm dışarı çıkan golü, ne hakem gördüüü ne var gördüüü

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