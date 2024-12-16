Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım

Galatasaray, son dakika golüyle 4-3 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililere çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

"İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR"

Trabzonspor'un maçtaki 3. golüne göndermede bulunan Galatasaray, maç sonucu paylaşımında "İyiler sonunda mutlaka kazanır" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, kısa sürede viral oldu ve Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.