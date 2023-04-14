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Galatasaray'dan maç sonu olay gönderme! Fenerbahçelilerin nefret ettiği şarkı çalındı

Spor Haberleri

Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'ın stadında maç sonunda Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısını çalındı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu şarkı çalarken "Fener ağlama" tezahüratı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. 66 puana yükselen lider Galatasaray, Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a yükseltti.

STATTA BÜYÜK COŞKU

Galatasaray taraftarı 6-0'lık galibiyetten sonra büyük coşku yaşadı. Futbolcular ve tribünler bütünleşti. O sırada stattan hiç beklenmedik bir şarkı çaldı.

Galatasaray'dan maç sonu olay hamle! Fenerbahçelilerin nefret ettiği şarkı çalındı

TÜM STAT SÖYLEDİ

Galatasaray Nef Stadyumu'ndaki kutlamada Mustafa Sandal'ın "Beni ağlatma" şarkısı çalındı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu şarkıya "Fener ağlama" diyerek eşlik etti. Yaşananlar sosyal medya gündemine damga vurdu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Spor Haberler

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