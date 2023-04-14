Galatasaray'dan maç sonu olay gönderme! Fenerbahçelilerin nefret ettiği şarkı çalındı

Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'ın stadında maç sonunda Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısını çalındı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu şarkı çalarken "Fener ağlama" tezahüratı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. 66 puana yükselen lider Galatasaray, Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a yükseltti.

STATTA BÜYÜK COŞKU

Galatasaray taraftarı 6-0'lık galibiyetten sonra büyük coşku yaşadı. Futbolcular ve tribünler bütünleşti. O sırada stattan hiç beklenmedik bir şarkı çaldı.

TÜM STAT SÖYLEDİ

Galatasaray Nef Stadyumu'ndaki kutlamada Mustafa Sandal'ın "Beni ağlatma" şarkısı çalındı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu şarkıya "Fener ağlama" diyerek eşlik etti. Yaşananlar sosyal medya gündemine damga vurdu.