Galatasaray'dan maç sırasında istifa çağrısı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom ile karşılaşan Galatasaray MCT Technic, mücadele sırasında Başantrenör Gianmarco Pozzecco ve oyuncu James Palmer'ın ihraç edilmesinin ardından MHK Başkanı Recep Ankaralı için "istifa" çağrısında bulundu.
- Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Türk Telekom'a 93-90 mağlup oldu.
- Galatasaray oyuncusu James Palmer Jr. ve başantrenör Gianmarco Pozzecco, maç sırasında sportmenlik dışı faul ve teknik fauller nedeniyle diskalifiye edildi.
- Galatasaray, maç sırasında sosyal medyadan Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'nın istifasını talep eden bir paylaşım yaptı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Türk Telekom, 93-90 kazandı.
POZZECCO VE PALMER DİSKALİFİYE EDİLDİ
İlk yarıyı geride kapatan Galatasaray'da ikinci yarının başlamasıyla birlikte deneyimli oyuncu James Palmer Jr. ikinci kez sportmenlik dışı faul yaptığı gerekçesiyle oyundan atıldı. Bu kararın hemen ardından sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Gianmarco Pozzecco da ikinci teknik faul sonucu hakemler tarafından diskalifiye edildi.
GALATASARAY'DAN MAÇ ESNASINDA "İSTİFA" PAYLAŞIMI
Hakem ekibi tarafından bu kararlara tepki gösteren Galatasaray, maç esnasında sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'yı istifaya davet etti. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Recep Ankaralı İstifa!" ifadelerine yer verildi.