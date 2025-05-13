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Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı
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Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Galaasaray, 25. şampiyonluğunu İstanbul Boğazı'nda kutlayacak. Galatasaray yönetimi, teknelerle kortej oluşturmak için gerekli çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alması halinde 25. lig şampiyonluğuna ulaşacak Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları da belli olmaya başladı.

EN GÖRKEMLİ KUTLAMA HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılı yönetim, yapılacak kutlamaları oldukça gizli bir şekilde planlayıp hazırlıklarına da devam ediyor. Son yılların en görkemli organizasyonlarından birisini yapmak isteyen Galatasaray'da kutlamaların stat ayağının yanı sıra diğer kısmı da belli oldu.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA KORTEJ YAPILACAK

Yenikapı'da yapılması düşünülen kutlamalar konusunda İstanbul Valiliği ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, ses getirecek bir drone şovu için de kolları sıvadı. Öte yandan Cimbom, İstanbul Boğazı'nda da ses getirecek bir hazırlığa girdi. Sarı-kırmızılı yönetim İstanbul Boğazı'nda teknelerle yapılacak bir kortej için de gerekli çalışmalara başladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Kadıköy'de Fener'e sevinsinler diye kupa maketleri atılacağı söyleniyor .

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