Galatasaray'dan İlkay Gündoğan Açıklaması: Öncelikler Osimhen ve Kaleci

GALATASARAY Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, " İlkay Gündoğan'la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. Galatasaray'ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi" dedi.

2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın transferiyle ilgili şu an için bir durum olmadığını, önceliğin Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve bir kaleci transferi olduğunu dile getiren Kavukçu, "Galatasaray'da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan'la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi" diye konuştu.