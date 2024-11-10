Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonu kapamasıyla büyük bir şok yaşadı. Oyuncularına moral vermeye hazırlanan kulüp yönetimi sezonu kapatan Icardi'ye büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Alınan karara göre, bugün oynanacak olan Samsunspor maçında atılacak gollerde "Aşkın Olayım" şarkısının çalacağı ve taraftarların bu şarkıya eşlik edeceği belirtildi.
Süper Lig devi Galatasaray, 3-2 biten Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için büyük bir jest yapmaya karar verdi.
"AŞKIN OLAYIM" ÇALACAK
Sakatlanarak sezonu kapatan oyuncusuna moral vermeye hazırlanan Cimbom'un bugün RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağı maçta atacağı gollerde 'Aşkın Olayım' şarkısının çalacağı ve taraftarların buna eşlik edeceği öğrenildi.