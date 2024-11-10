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Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest

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Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonu kapamasıyla büyük bir şok yaşadı. Oyuncularına moral vermeye hazırlanan kulüp yönetimi sezonu kapatan Icardi'ye büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Alınan karara göre, bugün oynanacak olan Samsunspor maçında atılacak gollerde "Aşkın Olayım" şarkısının çalacağı ve taraftarların bu şarkıya eşlik edeceği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray, 3-2 biten Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için büyük bir jest yapmaya karar verdi.

"AŞKIN OLAYIM" ÇALACAK

Sakatlanarak sezonu kapatan oyuncusuna moral vermeye hazırlanan Cimbom'un bugün RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağı maçta atacağı gollerde 'Aşkın Olayım' şarkısının çalacağı ve taraftarların buna eşlik edeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

adamın aşkı arjantinli rapci de yanlız braz ironi gbi sanki :D

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Haber YorumlarıKazım ÇETİN:

Etme bulma dünyası, aldatılma olayı ... oyundan çıkaramazsan kadrodan çıkarırsınız okan bey

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Haber YorumlarıTayfun karadağ:

Jest değince bende uruguaylı hatun ayarladılar sandım

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Demek ki baştan belli maçın nasıl geçeceği.

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Haber YorumlarıTarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Aşk acısı devirdi dağ gibi adamı

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