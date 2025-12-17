Haberler

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güncelleme:
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Mauro Icardi için net konuştu. Yazgan, Icardi'nin Galatasaray'ın kaptanı ve vazgeçilmez isimlerinden biri olduğunu belirterek, Arjantinli golcünün sarı-kırmızılı takımla yoluna devam edeceğini ifade etti.

  • Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalacağını açıkladı.
  • Eray Yazgan, Galatasaray'ın hedeflerinin 26. lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası olduğunu belirtti.
  • Mauro Icardi, Galatasaray takımının kaptanıdır ve ciddi bir sakatlıktan sonra sahalara dönmüştür.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Mauro Icardi hakkında gece yarısı sayılabilecek saatlerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yazgan, Arjantinli golcünün Galatasaray'daki geleceğine dair net mesaj verdi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE AÇIKLAMA GELDİ

Eray Yazgan, Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Törende birçok ödüle layık görülmelerinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Yazgan, Galatasaray'ın köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurguladı.

"TAKIMIMIZA İNANIYORUZ"

Sarı-kırmızılı takımın sezonun ilk yarı performansını değerlendiren Yazgan, Galatasaray'ın hedeflerinden sapmadığını belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde alınan puanlara ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dikkat çeken Yazgan, sezonun ikinci yarısında farkı açacaklarına inandıklarını söyledi. Eray Yazgan, hedeflerinin 26. lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası olduğunu da dile getirdi.

ICARDI İDDİALARINA NET YANIT

Mauro Icardi hakkında konuşan Eray Yazgan, Arjantinli golcünün Galatasaray için taşıdığı öneme dikkat çekti. Icardi'nin takımın kaptanı olduğunu vurgulayan Yazgan, yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen büyük bir azimle sahalara döndüğünü ifade etti. Yazgan, hücum hattında rekabetin bulunduğunu ancak Icardi'nin bu rekabetin her zaman bir parçası olacağını belirterek, yıldız futbolcunun Galatasaray'da kalacağı mesajını verdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
