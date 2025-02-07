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Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti

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Galatasaray, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'nın Genk'ten transferini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Cuesta için Genk'e 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam 8 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceğini açıkladı.

Son olarak Lemina'da mutlu sona ulaşan Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta ile de anlaşmaya vardı.

8 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için Genk'e 3 sezona yayılmış taksitler halinde 8 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DAVINSON'UN TAKIM ARKADAŞI

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmir önder:

çöp

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

Dalga mı geciyon haberler.com. Ne bombası. genk takımında bile ilk 11 e giremeyen adamı aldılar.

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Ftösaray yine para aklıyor .50 bin avroluk oyuncuya 8 milyon mu verilir.

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Haber YorumlarıTarık Avsar:

bomba deyince bende heycan yaptım bruyne felan geldi sandım bu ne lan simdi

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