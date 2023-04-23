Galatasaray'dan Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran 23 Nisan paylaşımı

Galatasaray'ın 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı, "Tüm goller, kupalar, başarılar onların mutluluğu için. Söyleyin, sizin çocuğunuz kaç şampiyonluk yaşadı?" paylaşımı, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların paylaşımından bir süre sonra Galatasaray formalı bir çocuğun da fotoğrafına yer verdiği gönderisinde, "Tüm renklerimizle siz hep mutlu olun çocuklar." ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için paylaşımda bulunan Galatasaray'ın gönderisi, Fenerbahçe taraftarları tarafından hoş karşılanmadı.

"SİZİN ÇOCUĞUNUZ KAÇ ŞAMPİYONLUK YAŞADI"

Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı paylaşımda, "Tüm goller, kupalar, başarılar onların mutluluğu için. Söyleyin, sizin çocuğunuz kaç şampiyonluk yaşadı?" ifadelerini kullandı. Bu gönderi Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

"TÜM RENKLERİMİZLE SİZ HEP MUTLU OLUN ÇOCUKLAR"

Taraftarından tepki seslerinin yükselmesinin ardından Fenerbahçe, "Tüm renklerimizle siz hep mutlu olun çocuklar." ifadelerini kullanarak deprem bölgesinden yaptığı paylaşımda Galatasaraylı bir çocuğun da fotoğrafına yer verdi.