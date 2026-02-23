Haberler

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Lider Galatasaray ise maç sonunda dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu hafta sonu oynadıkları Konyaspor maçında iptal edilen golleri ve Süper Lig maçlarındaki diğer pozisyonları paylaşarak 'Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz.' sözlerini sarf etti.

Zirve yarışını sürdüren Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE MAÇI SONRASI PAYLAŞIM

Süper Lig'de lider durumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu hafta sonunda oynadıkları Konyaspor maçında iptal edilen golleri ile birlikte Süper Lig maçlarında yaşanan pozisyonları paylaştı.

''HEPSİ BU HAFTA OLDU, SİZCE HANGİSİ OFSAYT?''

Yapılan paylaşımda "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz." denildi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde taraftarlar tarafından büyük ses getirdi.

Cemre Yıldız
