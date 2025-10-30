Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Psg'nin genç stoperi Lucas Beraldo için yeniden harekete geçti. Fransız basınına göre sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SAVUNMAYA GENÇ VE HIZLI TAKVİYE

Tarihinin en geniş ve iddialı kadrolarından birini kuran Galatasaray, ocak transfer döneminde özellikle savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, sol stoper mevkisinde Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olabilecek, hızlı ve genç bir oyuncu talep etti. Bu doğrultuda yönetim, uzun süredir radarında bulunan Lucas Beraldo için yeniden devreye girdi.

BERALDO OYNAMAK İSTİYOR

Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre, Paris Saint-Germain formasıyla bu sezon yeterli süre alamayan Lucas Beraldo, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

2026 Dünya Kupası öncesinde Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemeyen genç savunmacı, ocak ayında ayrılma kararı aldı.

GALATASARAY'DAN OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray yönetimi, Beraldo transferi için 6 aylık kiralama teklifine hazırlanıyor. Planlanan sözleşmede zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu bulunacak. Eğer sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başarırsa, transferin gerçekleşme ihtimalinin artacağı belirtiliyor.

PSG 20 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Psg, Lucas Beraldo'yu geçen sezon Sao Paulo'dan 20 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Genç futbolcunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon ise ligde yalnızca 3 maçta süre alabildi, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

GALATASARAY'IN PLANLARI

Galatasaray, savunma hattında Nelsson'un olası ayrılığı ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Lucas Beraldo transferi, hem genç yaşına hem de top tekniğine güvenilen bir yatırım olarak görülüyor. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde PSG ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.