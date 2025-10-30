Haberler

Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor

Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor
Güncelleme:
Galatasaray, ocak transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek amacıyla, Paris Saint-Germain'in genç stoperi Lucas Beraldo'yu opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hızlı ve genç bir oyuncu talebine yanıt olarak Beraldo için harekete geçildi. Bu sezon PSG formasıyla yeterli süre alamayan Beraldo, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

  • Galatasaray, PSG'nin 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Lucas Beraldo'yu opsiyonlu kiralık olarak transfer etmek istiyor.
  • Lucas Beraldo, bu sezon PSG formasıyla ligde yalnızca 3 maçta süre aldı ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.
  • PSG, Lucas Beraldo'yu geçen sezon Sao Paulo'dan 20 milyon euro karşılığında transfer etmişti ve futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Psg'nin genç stoperi Lucas Beraldo için yeniden harekete geçti. Fransız basınına göre sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SAVUNMAYA GENÇ VE HIZLI TAKVİYE

Tarihinin en geniş ve iddialı kadrolarından birini kuran Galatasaray, ocak transfer döneminde özellikle savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, sol stoper mevkisinde Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olabilecek, hızlı ve genç bir oyuncu talep etti. Bu doğrultuda yönetim, uzun süredir radarında bulunan Lucas Beraldo için yeniden devreye girdi.

BERALDO OYNAMAK İSTİYOR

Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre, Paris Saint-Germain formasıyla bu sezon yeterli süre alamayan Lucas Beraldo, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

2026 Dünya Kupası öncesinde Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemeyen genç savunmacı, ocak ayında ayrılma kararı aldı.

GALATASARAY'DAN OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray yönetimi, Beraldo transferi için 6 aylık kiralama teklifine hazırlanıyor. Planlanan sözleşmede zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu bulunacak. Eğer sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başarırsa, transferin gerçekleşme ihtimalinin artacağı belirtiliyor.

PSG 20 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Psg, Lucas Beraldo'yu geçen sezon Sao Paulo'dan 20 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Genç futbolcunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon ise ligde yalnızca 3 maçta süre alabildi, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

GALATASARAY'IN PLANLARI

Galatasaray, savunma hattında Nelsson'un olası ayrılığı ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Lucas Beraldo transferi, hem genç yaşına hem de top tekniğine güvenilen bir yatırım olarak görülüyor. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde PSG ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Skuut ekibi çöp olan takım hemen bu oyuncunun peşine düşer

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Hadi fb yine yaşadı bir futbolcu daha keşfetti :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
