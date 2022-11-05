Galatasaray'dan derbi sonrası olay gönderme! Beşiktaşlılar sinirden ne yapacağını şaşırdı

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray derbi sonrası ezeli rakibine sosyal medyadan gönderme yaptı. Maçın yıldızı Icardi'nin Beşiktaş'ın sembolü Kara Kartal'ı görüntülü aradığı videoda, Arjantinli yıldızı gören kartalın gözyaşı döktüğü görüldü. Bu paylaşıma oldukça sinirlenen siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada sert yorumlarda bulundu.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılardan ezeli rakibini kızdıracak bir gönderme geldi.

KARA KARTAL GÖZYAŞI DÖKTÜ

Galatasaray sosyal medya hesabının paylaştığı videoda, Mauro Icardi'nin Beşiktaş'ın sembolü olan Kara Kartal'ı görüntülü aradığı görüldü. Arjantinli yıldızın hiç konuşmadığı videoda Kara Kartal'ın bir süre sonra gözyaşı döktüğü yer aldı.

ICARDI'DEN 2020 YILINDAN SONRA BİR İLK

Beşiktaş'a 2 gol atan Mauro Icardi, Eylül 2020'de oynanan PSG-Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında 2 gol birden atmayı başardı.