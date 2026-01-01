Galatasaray'dan cezaevine Erden Timur çıkarması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim kurulu üyeleri, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur ve futbolcu Metehan Baltacı'yıSilivri Cezaevi'nde ziyaret ederek moral verdi.

CEZAEVİNDE GÖRÜŞME

Kulüp heyeti, Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve Genel Sekreter Eray Yazgan ile birlikte Silivri'de tutuklu olan Erden Timur ile bir araya geldi.

Ziyaretin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Galatasaray yönetiminin süreci yakından takip ettiğini göstermek amacıyla bu adımı attığı belirtildi.

NEDEN TUTUKLANDILAR?

Erden Timur, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla tutuklanmıştı. Soruşturması Spor Suçları Soruşturma Bürosu'ndan Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu'na devredilmişti.

Metehan Baltacı ise futbolda şike ve bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

YÖNETİM ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Özellikle Timur'un yalnız bırakıldığı yönündeki eleştirilerin ardından, Galatasaray yönetiminin Silivri ziyareti sosyal medyada ve kulüp çevresinde tepkiye yanıt olarak yorumlandı.