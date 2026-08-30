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Galatasaray'dan Bora Bahçetepe açıklaması: Durumu stabil

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de yaya haldeyken bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Tedavisi hastanede devam eden Bahçetepe'nin sağlık durumunun stabil olduğu kulüp tarafından duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, dün oynadıkları Göztepe maçının ardından İzmir'de yaşadığı trafik kazası sonrası hastaneye kaldırlan ve tedavisine devam edilen Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bahçetepe'nin sağlık durumunun stabil olduğu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, dün akşam oynadığımız Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir'de yaya haldeyken bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştır. Bora Bahçetepe'nin tedavisi 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde devam etmekte olup, durumu stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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