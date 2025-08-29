Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı

Neom SC'nin teklifini değerlendiren Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'a ayrılma isteğini bir kez daha iletti. Transferi belirsizliğini koruyan milli futbolcu, Rizespor maçının kadrosuna alınmayacak.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi takımlarından Neom SC'nin istediği Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

25 yaşındaki milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'a bir kez daha takımdan ayrılmak istediğini iletti. Geçen hafta Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan Barış Alper Yılmaz için Çaykur Rizespor maçı için benzer bir karar verildi.

KADRODA OLMAYACAK

Kafası karışık ve transfer durumu netleşmemiş olan Barış Alper Yılmaz, Rams Park'ta tepkiler olabileceği endişesiyle de yine maç kadrosunda yer almayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Zorla güzellik olmaz. Gönderin adamı gitsin, para ediyorken.

