Galatasaray'a veda eden Mertens İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'a veda eden Mertens İstanbul'dan ayrıldı
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Galatasaray'a veda eden Mertens İstanbul'dan ayrıldı
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Galatasaray'dan ayrılan yıldız futbolcu Dries Mertens, İstanbul'dan ayrılarak ülkesine döndü. Belçikalı futbolcu, ayrılığı esnasında basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız Dries Mertens, İstanbul'dan ayrıldı.

MERTENS ÜLKESİNE DÖNDÜ

İstanbul Havalimanı'na özel araçla gelen 38 yaşındaki futbolcu, ailesiyle birlikte ülkesi Belçika'ya döndü. Eşi Katrin Kerkhofs ve çocuğu Ciro Mertens ile birlikte havalimanına gelen Mertens, vatandaşların isteğini kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Yıldız isim, havalimanında basın mensuplarına bir açıklama yapmadı.

GALATASARAY KARİYERİ

Sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mertens,çıktığı 136 maçta 25 gol attı ve 44 asist yaptı. Mertens'in futbolu bırakması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Kemerburgaz'da mutfaktan geçirip gönderseydiniz de FBli arkadaşlar aa bunlar bizi örnek alıyor deyip sevinselerdi bari

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