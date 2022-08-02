Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya geri döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya geri döndü

Galatasaray ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu. Deneyimli futbolcu, 2019-2021 yılları arasında İstanbul ekibinin formasını giymişti.

 - Güncelleme:

Geçen sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamamış ve devre arasında Göztepe'ye kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu, yeni sezon öncesi Galatasaray ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, eksi takımına geri döndü.

Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya geri döndü

AYTAÇ KARA YENİDEN KASIMPAŞA'DA

Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Kasımpaşa'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya geri döndü

Haberler.com - Spor

Galatasaray Aytaç Kara Kasımpaşa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title