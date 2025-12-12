Galatasaray'dan Antonio Rüdiger bombası

Galatasaray, savunma hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger'i transfer gündemine aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı başarı hedefleyen Galatasaray yönetimi, tecrübeli Alman stoper için şartları yakından takip ediyor. Real Madrid ile kontrat süresinin sonuna gelen Rüdiger'in durumunun fırsat transferi olarak değerlendirildiği öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN RÜDIGER-SANCHEZ FORMÜLÜ

Teknik direktör Okan Buruk'un, olası transferde Antonio Rüdiger ile Davinson Sanchez'i birlikte savunmanın merkezinde kullanmayı planladığı ifade edildi. Buruk'un bu ikilinin özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde Galatasaray'a ciddi bir güç ve denge kazandıracağına inandığı belirtiliyor.

Rüdiger'in liderliği, sert oyun tarzı ve üst düzey tecrübesinin, Galatasaray savunmasını Avrupa arenasında bir üst seviyeye taşıyabileceği görüşü teknik heyette öne çıkıyor.

TRANSFER SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray cephesinin, oyuncunun Real Madrid ile sözleşme sürecini ve taleplerini yakından izlediği, şartların oluşması halinde resmi adımların atılacağı kaydedildi. Yönetimin, yaz transfer döneminde savunmaya nokta atışı bir hamle yapmayı hedeflediği vurgulanıyor.