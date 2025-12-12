Haberler

Galatasaray'dan Antonio Rüdiger bombası

Güncelleme:
Galatasaray, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan Antonio Rüdiger'i transfer listesine aldı. Okan Buruk, Rüdiger-Sanchez ikilisinin Şampiyonlar Ligi'nde takıma seviye atlatacağı görüşünde.

  • Galatasaray, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger'i transfer gündemine aldı.
  • Teknik direktör Okan Buruk, olası transferde Antonio Rüdiger ile Davinson Sanchez'i birlikte savunmanın merkezinde kullanmayı planlıyor.
  • Galatasaray, yaz transfer döneminde savunmaya nokta atışı bir hamle yapmayı hedefliyor.

Galatasaray, savunma hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger'i transfer gündemine aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı başarı hedefleyen Galatasaray yönetimi, tecrübeli Alman stoper için şartları yakından takip ediyor. Real Madrid ile kontrat süresinin sonuna gelen Rüdiger'in durumunun fırsat transferi olarak değerlendirildiği öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN RÜDIGER-SANCHEZ FORMÜLÜ

Teknik direktör Okan Buruk'un, olası transferde Antonio Rüdiger ile Davinson Sanchez'i birlikte savunmanın merkezinde kullanmayı planladığı ifade edildi. Buruk'un bu ikilinin özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde Galatasaray'a ciddi bir güç ve denge kazandıracağına inandığı belirtiliyor.

Rüdiger'in liderliği, sert oyun tarzı ve üst düzey tecrübesinin, Galatasaray savunmasını Avrupa arenasında bir üst seviyeye taşıyabileceği görüşü teknik heyette öne çıkıyor.

TRANSFER SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray cephesinin, oyuncunun Real Madrid ile sözleşme sürecini ve taleplerini yakından izlediği, şartların oluşması halinde resmi adımların atılacağı kaydedildi. Yönetimin, yaz transfer döneminde savunmaya nokta atışı bir hamle yapmayı hedeflediği vurgulanıyor.

Alper Kızıltepe
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Rüdiger 32 yaşında eski oyunundan eser yok, geçen sezondan itibaren oda bunun farkında hakemlerle dalaşmaya başladı, son maçında Real in penaltıdan gol yemesine neden oldu, emeklilik için takım arıyordur muhtemelen

Ah okan hoca sen son 3-4 maçtır önde baskıyı bir kenara bıraktın bırakalı doğru dürüst galibiyetin yok, en kolay maçları bile verir oldun, son avrupa maçlarında bile "ilk yarı pres yaptık ikinci yarı yorulduk haliyle" dedin lakin yorgunluk 50. dakikada başlıyorsa o yorgunluk fiziki yorgunluk değil mental yorgunluktur, konsatrasyon yorgunluğudur. Zayıf olduğu belli olan takımlar bile sen üstlerine gitmediğin için cesaretlenir ve puan alır oldular gör artık bunu. Aslansan aslan gibi oynarsın!

title