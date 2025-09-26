Haberler

Galatasaray'dan Alanya'da şapka çıkarılacak gol

Galatasaray'dan Alanya'da şapka çıkarılacak gol
Galatasaray, Corendon Alanyaspor deplasmanında 23. dakikada öne geçti. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo'nun harika asistinde Mauro Icardi aynı güzellikte bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, muhteşem bir gole imza attı.

SINGO'DAN HARİKA ASİST, ICARDI'DEN ŞIK BİTİRİŞ

Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, maçın 23. dakikasında 1-0 öne geçti. Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Wilfried Singo, rakibi Yusuf'un üzerinden topu aşırdı ve topla birlikte ceza sahasına girdi. Fildişili oyuncu, ön direkteki Icardi'ye pasını çıkardı. Kale önünde topla buluşan Arjantinli yıldız, topukla topu kalecinin yanından ağlara yolladı.

BU SEZON 5. GOLÜNÜ ATTI

Geride bıraktığımız sezonlarda taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi, Alanyaspor'a attığı bu golle birlikte ligde 5. kez gol sevinci yaşadı.

İşte o pozisyon;

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
