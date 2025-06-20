Galatasaray'dan Açılış Töreni ve Spor Gelişmeleri

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, memleketi Şebinkarahisar'da yeni okulu açarken, Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı mağlup etti. Ayrıca A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Kadın Voleybol Takımı önemli galibiyetler elde etti.

GALATASARAY

13.30 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; memleketi Şebinkarahisar'da yaptırdığı, anne ve babasının ismini taşıyan Hasan - Kezban Özbek MTA Lisesi'nin açılış törenine katılacak.

SÜPER LİG

- Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

- C GRUBU

19.00 Benfica - Auckland City

- D GRUBU

21.00 Flamengo - Chelsea

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko, durumu 2-0'a getirdi. Serinin üçüncü maçı yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

- FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre'yi 91-67 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Farklı galibiyetle moral bulan potanın perileri yarın 20.30'da ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.

VOLEYBOL

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasında Kanada'yı mağlup etti. İlk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci hafta önce Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 dün de Kanada'yı 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı. Milliler yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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