Galatasaray'dan Açılış Töreni ve Spor Gelişmeleri
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, memleketi Şebinkarahisar'da yeni okulu açarken, Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı mağlup etti. Ayrıca A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Kadın Voleybol Takımı önemli galibiyetler elde etti.
GALATASARAY
13.30 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; memleketi Şebinkarahisar'da yaptırdığı, anne ve babasının ismini taşıyan Hasan - Kezban Özbek MTA Lisesi'nin açılış törenine katılacak.
SÜPER LİG
- Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI
- C GRUBU
19.00 Benfica - Auckland City
- D GRUBU
21.00 Flamengo - Chelsea
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko, durumu 2-0'a getirdi. Serinin üçüncü maçı yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.
- FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre'yi 91-67 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Farklı galibiyetle moral bulan potanın perileri yarın 20.30'da ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.
VOLEYBOL
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasında Kanada'yı mağlup etti. İlk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci hafta önce Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 dün de Kanada'yı 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı. Milliler yarın Güney Kore ile karşılaşacak.