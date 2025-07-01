Galatasaray'dan 8.1 Milyar TL'lik Sermaye Artışı

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Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, 8.1 milyar TL'lik sermaye artırımına gidildiğini duyurdu. Yeni sermaye ile toplam 13.5 milyar TL'ye ulaşacak olan şirketin fonunun büyük bir kısmı bankalara, kalan kısmı ise futbolcu ödemelerine ve vergi ödemelerine harcanacak.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 8.1 milyar TL'lik sermaye artırımına gidildiğini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından KAP'a bedelli sermaye artırımı yapıldığı bildirildi. Yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtilen açıklamada, 27 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5.4 milyar TL olan mevcut sermayenin 8.1 milyar TL artırılarak 13.5 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildiği aktarıldı.

Bu kapsamda elde edilecek fonun da yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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