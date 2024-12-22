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Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik

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Yılın son maçında Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, 2024'te çıktığı 37 maç lig maçının 33'ünü kazanarak gerçekleştirilmesi güç bir istatistik elde etti. Bu süreçte 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, sadece ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybetti.

Galatasaray, 2024 yılının son karşılaşması olan Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 2024 takviminde çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

2024'TE SADECE 1 KEZ KAYBETTİ, O DA FENERBAHÇE'YE

Son 2 sezonun şampiyonu ve bu sezon da kupanın açık ara favorisi olan Galatasaray, 2024 yılında Trendyol Süper Lig'de çıktığı 37 maçta tam 33 galibiyet elde etti. Cimbom, 37 maçın 3'ünde berabere kalırken, sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

GALATASARAY'IN 2024 YILINDAKİ LİG MAÇLARI

İşte 2024 takvim yılında Galatasaray'ın lig performansı;

  • 3-0 Konyaspor
  • 1-1 Sivasspor
  • 2-1 Kayserispor
  • 5-1 Trabzonspor
  • 3-1 İstanbulspor
  • 2-1 Gaziantep
  • 2-0 Samsunspor
  • 2-0 Başakşehir
  • 3-0 Ankaragücü
  • 2-1 Antalyaspor
  • 1-0 Beşiktaş
  • 6-2 Rizespor
  • 4-3 Kasımpaşa
  • 1-0 Hatayspor
  • 4-0 Alanyaspor
  • 4-1 Pendikspor
  • 3-0 Adana Demirspor
  • 6-1 Sivasspor
  • 3-2 Karagümrük
  • 0-1 Fenerbahçe
  • 3-1 Konyaspor
  • 2-1 Hatayspor
  • 2-1 Konyaspor
  • 5-1 Adana Demirspor
  • 5-0 Rizespor
  • 3-1 Gaziantep
  • 3-1 Fenerbahçe
  • 3-3 Kasımpaşa
  • 1-0 Alanyaspor
  • 3-0 Antalyaspor
  • 2-1 Beşiktaş
  • 3-2 Samsunspor
  • 1-0 Bodrum FK
  • 2-2 Eyüpspor
  • 3-2 Sivasspor
  • 4-3 Trabzonspor
  • 5-1 Kayserispor
Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVeysel null:

Kayseri başkanı istifa etmiş. Ya kardeşim bu maçtan sonra istifaya gerek yok ki. GS bu sene olmuş Arsenal. Hatta 5 yediği için bence başarılı sayılır Kayserispor hahahahahaha. Çünkü GS nin 9 ya da 10 atması lazımdı. skor 9-1 olabilirdi. Ama Kayserispor başarısıyla bunu engelledi ;) bu başarıdan sonra istifa mı edilir be kardeşim?

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