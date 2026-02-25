Haberler

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde
Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta da kazanarak toplamda 3-2'lik galibiyet elde etti.

GALATASARAY Daikin, 2026 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını 22-25, 25-21, 25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İlk karşılaşmadan da 3-2 galip ayrılan temsilcimiz, yarı finalde Romanya'nın C.S.O. Voluntari 2005 takımıyla karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
