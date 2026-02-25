Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde
GALATASARAY Daikin, 2026 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını 22-25, 25-21, 25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
İlk karşılaşmadan da 3-2 galip ayrılan temsilcimiz, yarı finalde Romanya'nın C.S.O. Voluntari 2005 takımıyla karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı