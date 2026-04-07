Galatasaray Daikin'de "CEV Kupası" inancı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Alberto Bigarelli ile milli oyuncu Alexia Carutasu, CEV Kupası'nı kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında yarın İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini ağırlayacak. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takımda başantrenör Alberto Bigarelli ve oyunculardan Alexia Carutasu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazanmak için önlerinde bir maçın daha olduğunu belirten Alberto Bigarelli, "Çalışmaya devam etmemiz lazım. Detaylar önemli. Deplasmandaki galibiyetimiz bize önemli avantaj sağladı ancak kupayı kazanmak için önümüzde bir karşılaşma daha var. İstanbul'da oynayacağımız için daha az baskı hissedeceğiz. Rakibimiz de bize karşılık vermeye çalışacaktır. Biz de bu mücadeleye hazır olacağız. Finalden galibiyetle ayrılıp kupayı kazanabiliriz." dedi.

Reale Mutua Fenera'ya geçen sene CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde elendiklerini hatırlatan İtalyan başantrenör, "Kızlara 'Geçen seneyi unutmamamız lazım. Geçen sene olanları değiştirmek için fırsatımız var.' dedim. Bence dengeli maç olacak çünkü Reale Mutua Fenera iyi takım. Uzun ve zor bir maç bizi bekliyor. Oyuncularımın maça hazır olduğunu biliyorum. Ben de hazırım. Taraftarlar da hazır. Maç için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İtalya'daki maçta iyi bir performans gösterdik"

Alberto Bigarelli, İtalya'daki maça göre değiştirmeleri gereken fazla bir şeyin olmadığını söyledi.

İlk maçta iyi bir performans gösterdiklerini aktaran 35 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, "Bence ilk maça göre değiştirmemiz gereken çok fazla bir şey yok. İtalya'daki maçta iyi bir performans gösterdik. Belki 5 setin 5'inde de iyi değildik ama karşılaşmada iyi voleybol oynadığımız çok fazla an vardı. Sabırlı olmamız önemli çünkü maç çok uzun olacak. Blok yapmada ve defansta geçen maçtaki gibi olursak, kazanmak için iyi bir şans yakalarız. Belki geçen maça göre farklı bir karşılaşma da görebiliriz. Bazı detaylara göre değişikliklere gidebiliriz. Reale Mutua Fenera'nın gücünü biliyoruz. Bireysel anlamda iyi ve tecrübeli oyuncuları var." diye konuştu.

" Galatasaray'ı çok seviyorum"

Galatasaray'ın başındayken Avrupa kupası kazanmanın çok büyük zevk olacağını dile getiren Bigarelli, "Benim hayallerimden bir tanesi de burada Avrupa kupası kazanmak. Bu konuyu çok fazla düşünmek istemiyorum. Kupayı kazanmaya çok yakınız ama önümüzde hala bir maç daha var. Umarım bunu başarırız. Taraftarlar için bunu başarmak istiyoruz. Galatasaray'ı çok seviyorum. Herkes bunu biliyor. Biz de oynamaya hazırız. Taraftarlar, bu kupayı hak ediyor. Umarım onlar için kupayı kazanırız." dedi.

Bigarelli, sarı-kırmızılı taraftarlara da "Umarım taraftarlar, Burhan Felek Voleybol Salonu'nu doldurur. Bu benim hayalim. Orayı tamamen dolmuş görmek istiyorum. Orayı tamamen sarı-kırmızı görmek istiyorum. Taraftarlara ihtiyacımız var. Çok önemli bir maç oynayacağız. Bizim için uzun ve zor bir sezon oldu. Taraftarları bekliyoruz." mesajını verdi.

Carutasu: "Herkesin desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Sarı-kırmızılı pasör çaprazı Alexia Carutasu, CEV Kupası'nı kulübe getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İlk maçı deplasmanda kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Alexia, "Zor bir maçtı ama üstesinden geldik. Burada daha zor bir maç bizi bekliyor. Herkesin desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Galip gelmek istiyoruz." dedi.

Genç voleybolcu, iki takımın da kupayı kazanmak için sonuna kadar çabalayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Geçen sene Reale Mutua Fenera'ya yarı finalde kaybetmiştik ama onlar da finalde kaybetmişti. İki takım da bu sene kupayı çok istiyor. Evimizde elimizden gelenin en iyisini yapıp kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz. Şu an için hem antrenmanlar açısından hem de mental açıdan her şey çok iyi gidiyor. Tamamen kupaya odaklanmış durumdayız. Takım olarak kazanmak benim için önemli. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya, takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum."

Vodafone Sultanlar Ligi'nde zorlu bir sezon geçirdiklerinden bahseden 22 yaşındaki pasör çaprazı, "İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Hem kupayı hem de ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Galatasaray'da evimde gibi hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Güzel şeyler başarmak istiyorum. Bir sene daha buradayım ve bunun için çok mutluyum. Birçok şeyi birlikte başaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Taraftardan şampiyonluk maçında destek isteyen Alexia, "Sezon boyunca bizi hep desteklediler, yanımızda oldular. Finalde de onlara çok ihtiyacımız var ve geleceklerinden şüphemiz yok. Desteklerini bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Can Öcal
