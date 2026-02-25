Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde

Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar rövanş mücadelesini de 22-25, 25-21, 25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-1 alarak yarı finale adını yazdırdı. Galatasaray, yarı finalde Romanya'nın C.S.O. Voluntari 2005 takımıyla karşılaşacak. - İSTANBUL

