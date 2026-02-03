Haberler

Galatasaray Daikin, Allianz MTV deplasmanında çeyrek final için sahaya çıkacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Almanya'nın Allianz MTV takımıyla karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kazanan Galatasaray, çeyrek finale yükselmek için rakibinden set almayı hedefliyor.

Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

SCHARRena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

İlk maçı 3-1 kazanan Galatasaray Daikin, her türlü galibiyetin yanı sıra rakibinden 2 set alması durumunda da üst tura adını yazdıracak.

Tur atlayan ekip, çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Murat Çepni dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı, DEM Parti'den tepki gecikmedi

Çepni dahil çok sayıda isme gözaltı! DEM Parti'den tepki gecikmedi
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti