Galatasaray Daikin, Allianz MTV deplasmanında çeyrek final için sahaya çıkacak
Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Almanya'nın Allianz MTV takımıyla karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kazanan Galatasaray, çeyrek finale yükselmek için rakibinden set almayı hedefliyor.
Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
SCHARRena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.
İlk maçı 3-1 kazanan Galatasaray Daikin, her türlü galibiyetin yanı sıra rakibinden 2 set alması durumunda da üst tura adını yazdıracak.
Tur atlayan ekip, çeyrek finale yükselecek.