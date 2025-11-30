Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti

SALON: İzmir Aatürk

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

ARAS KARGO: Aslıhan, Kalandadze, Özge Nur, Anthouli, Olaya, Hazal Selin, Simay, Merve, Sude, Smrek, Perez, İrem

GALATASARAY: Naz, İlkin, Yuanyuan, Grobelna, Sylla, Yasemin, Eylül, Frantti, Bongaerts, Carutasu,

SETLER: 25-23, 21-25, 19-25, z13-25

SÜRE: 111 dakika

SULTANLAR Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 21-25, 19-25 ve 13-25'lik skorlarla sona erdi: 1-3. Bu sonuçla konuk takım 6 galibiyete ulaşırken, ev sahibi ekip 3 galibiyette kaldı.