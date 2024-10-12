Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Aras Kargo, 13 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'nde maç ev sahipliği yaptı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu
Aras Kargo: Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Berre İnce, Ecesu Soner, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 23-25, 23-25, 22-25
Süre: 87 dakika (28, 31, 28)
Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
En son 2010-2011 sezonunda Karşıyaka ile Sultanlar Ligi'nde temsil edilen İzmir, Aras Kargo ile 13 yıl sonra tekrar Sultanlar Ligi maçına ev sahipliği yaptı.