Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu

Aras Kargo: Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Berre İnce, Ecesu Soner, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 23-25, 23-25, 22-25

Süre: 87 dakika (28, 31, 28)

Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

En son 2010-2011 sezonunda Karşıyaka ile Sultanlar Ligi'nde temsil edilen İzmir, Aras Kargo ile 13 yıl sonra tekrar Sultanlar Ligi maçına ev sahipliği yaptı.