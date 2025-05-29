Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza
Haber Videosu

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan ve armasına beşinci yıldızı takan Galatasaray'da dış transfer kadar iç transferde büyük önem taşırken sıcak bir gelişme yaşandı.

YUNUS AKGÜN İLE 4 YILLIK İMZA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, başarılı bir sezon geçiren Yunus Akgün ile yeniden anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların milli oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon takımıyla 44 maça çıkan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu maçlarda 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Yunus Akgün, Tottenham'a karşı attığı golle UEFA Avrupa Ligi'nde yılın en güzel golünü de atmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu yaz elektrik ve doğal gazda zam planımız yok

"Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?" sorusuna bakandan net yanıt
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından 3 milyon TL'lik rüşvet iddiası

İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından rüşvet iddiası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.