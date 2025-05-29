Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan ve armasına beşinci yıldızı takan Galatasaray'da dış transfer kadar iç transferde büyük önem taşırken sıcak bir gelişme yaşandı.

YUNUS AKGÜN İLE 4 YILLIK İMZA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, başarılı bir sezon geçiren Yunus Akgün ile yeniden anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların milli oyuncu ile 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon takımıyla 44 maça çıkan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu maçlarda 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Yunus Akgün, Tottenham'a karşı attığı golle UEFA Avrupa Ligi'nde yılın en güzel golünü de atmayı başardı.