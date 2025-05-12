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Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

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Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25. şampiyonluğuna bir puan uzaklıkta olan Galatasaray'da takımdan ayrılmak isteyen yıldız kaleci Fernando Muslera'ya izin çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim Muslera'ya "Kal" teklifinde bulunmayacak.

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna bir puan uzaklıkta bulunan Galatasaray, Kayserispor karşısında sezonu noktalamak istiyor.

ŞAMPİYONLUĞA 1 PUAN UZAKTALAR

Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında oynanacak olan Bellona Kayserispor mücadelesinde en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray böylelikle üst üste 3. kez toplamda ise 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve 5. yıldızı takacak.

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

YÖNETİMDEN İZİN ÇIKTI

Öte yandan sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Sabah'ın haberine göre, Cimbom'da gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu olmuş durumda. Ailesini aylar önce ülkesine yollayan Muslera'ya yönetimin "kal" diye bir teklifte bulunmayacağı öğrenildi. Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan yıldız kaleci, ligin bitimi ile birlikte Galatasaray'a veda edecek.

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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