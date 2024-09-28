Galatasaray'da Victor Osimhen sakatlandı! İşte sebebi
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısında 2 gol birden atarak sarı-kırmızılı takımdaki gollerine başlayan Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıya çıkmadı. Osimhen'in yerine Dries Mertens girdi. Nijeryalı golcü, ilk yarının son dakikalarında yaşadığı sakatlık sonrasında değişiklik işareti yapsa da oyuna devam etmişti.
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta 2 gol birden atarak siftah yapan Victor Osimhen, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
İLK YARIDA OYUNA DEVAM ETMİŞTİ
Karşılaşmada 2 gol kaydeden Nijeryalı golcü topsuz alanda kendini bir anda yere bıraktı ve değişiklik işareti yaptı. 45. dakikada sağlık heyeti ile konuşan Osimhen tekrar sahaya döndü.
İKİNCİ YARIDA RİSKE EDİLMEDİ
Arka adalesinde sertlik hisseden ve kendini deneyen Victor Osimhen, riske edilmemek için oyundan alındı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü ikinci yarıda yerini Dries Mertens'e bıraktı.