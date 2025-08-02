Galatasaray'da veda! Ailesini de alıp Türkiye'den ayrıldı

Galatasaray'da veda! Ailesini de alıp Türkiye'den ayrıldı
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Galatasaray'da veda! Ailesini de alıp Türkiye'den ayrıldı
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Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olmaya hazırlanan Przemyslaw Frankowski, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. Polonyalı oyuncunun Rennes'e transferi kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Przemyslaw Frankowski, Fransa'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

AİLESİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE'DEN AYRILDI

30 yaşındaki Polonyalı futbolcu Frankowski, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile anlaşan Polonyalı futbolcu, Fransa'ya hareket etti.

Galatasaray'da veda! Ailesini de alıp Türkiye'den ayrıldı

TRANSFERİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Rennes'in deneyimli sağ beki iki yıllığına kiralayacağı ve zorunlu satın alma opsiyonu için Sarı-kırmızılılara 8 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 15 maça çıkan Frankowski, bu maçlarda takımı adına 1 asistlik skor katkısında bulundu. Yıldız oyuncu, Beşiktaş derbisinde de kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Bu boş beleşi alan scout ekibinin gözleri ve başka bir yerlerini acilen kontrol ettirmesi lazım zaten..

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