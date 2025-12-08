Haberler

Yener İnce: Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacakları maç öncesinde sakatlıklar ve cezalı oyuncular hakkında bilgi verdi. Lemina, Kaan ve Singo'nun forma giymeyeceği belirtildi.

GALATASARAY Kulüp Doktoru Yener İnce, "Bugün Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışında kalan tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirmeden sonra da kimin ne kadar süre alabileceğine karar vereceğiz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 6'ncı hafta maçında yarın Fransa ekibi Monaco'ya konuk olacak. Bu maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanını yapan Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yoğun maç takviminden bahseden Yener İnce, "3 günde 1 maç oynuyoruz. O kadar yoğun bir tempoya girdik ki çok sıkışık takvim içerisinde oyuncu rotasyonunu elimizden geldiğince efektif kullanmaya çalışıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi 4 tane oyuncumuz milli takımlardan sakat döndü. Üstüne özellikle defansif aksiyondaki 3 oyuncumuz da maalesef uzun süredir cezalı. Bu nedenle rotasyonları yaparken çok dikkatli oluyoruz. Teknik ekiple bunların toplantısını yapıyoruz. Bazı oyuncularımızı tıbbi anlamda hiç kullanmamamız gerekirken kullanmak durumunda kalıyoruz. Rotasyon yapma zorunluluğumuz var. Oyuncu, maç seçiyoruz, elimizdeki imkanlara bakıyoruz. Kazımcan şu anda maalesef Avrupa'daki listemizde yok. O yüzden orada bir eksiğimiz doğuyor. O alan için Jacobs ile ilgili bir inisiyatif almaya çalışıyoruz. Stoper rotasyonunda Lemina'yı lig maçında henüz hazır olmamasına rağmen onun da fedakarlığıyla oynatmaya çalışıyoruz. Tıbbi açıdan bazı oyuncularımızı riske etmememiz gereken durumlarda belirli ölçülerde dakikalar vererek belirli riskleri o maçın ehemmiyetine bağlı olarak almak zorunda kalıyoruz. Çünkü çok dar bir rotasyonda gidiyoruz. Bu dar rotasyonun sebebi sadece sakatlıklar değil, cezalı oyuncularımızın benzer bölgelerden olması" sözlerini sarf etti.

'MARİO LEMİNA, KAAN AYHAN VE WİLFRİED SİNGO'NUN BİZİMLE OLMAYACAĞINI NET SÖYLEYEBİLİRİM'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacakları maç öncesi oyunculara son testleri yapacaklarını belirten İnce, "Hangi oyuncumuzun kaç dakika süreyle bize yardımcı olabileceğine bakacağız. Bugün Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışında kalan tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirmeden sonra da kimin ne kadar süre alabileceğine karar vereceğiz. Tabii ki oyuncu sağlığı bizim için çok önemli, her şeyin başında geliyor. Ancak burası bizim sağlık için spor yaptığımız bir yer değil. Galatasaray'ın çok kıymetli alanlardaki mücadelesi var. O yüzden oyuncularımız kendi durumlarının tamamen bilincinde olarak ve tıbbi gerçekleri de unutmayarak bir takım kararlar veriyoruz. Eleştirileri anlayışla karşılıyorum. Galatasaray taraftarının mutluluğu bizim için her şeyden önde. Bu takımın başarısı her şeyden önce geliyor. Tıbbi gerçeklerin tamamen farkındayız. Oyuncunun sağlığını asla riske etmiyoruz. Ama oyuncularımızı belli oranda onların da fedakarlığıyla rotasyon içerisinde kullanmak durumunda kaldığımız bir periyot geçiriyoruz. İnşallah yarın da son derece başarılı olacağımız bir 90 dakika oynarız. Oraya da en efektif oyuncu rotasyonuyla çıkacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title