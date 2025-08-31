Galatasaray'da transfer iptal

Galatasaray'da transfer iptal
Güncelleme:
Galatasaray, Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Yves Bissouma'nın transferini sağlık raporlarının gelmemesi üzerine iptal etti.

Premier Lig ekibi Tottenham ile Yves Bissouma transferinde anlaşan Galatasaray, bu transferde geri adım attı.

TRANSFER İPTAL EDİLDİ

Galatasaray, 29 yaşındaki Malili Yves Bissouma'nın transferi için Tottenham ile her konuda anlaşmasının ardından oyuncudan detaylı sağlık raporu istedi. Yıldız oyuncunun neredeyse bir haftadır sağlık raporu göndermemesi üzerine Sarı-kırmızılılar bu transferde geri adım atarak transferi iptal etti.

Galatasaray'da transfer iptal

BAŞKA TALİPLERİ VAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; West Ham United'ın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve Tottenham'a teklif yapacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda takımıyla 44 maçta süre bulan Bissouma, bu maçlarda rakip kalelere 2 gol attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
